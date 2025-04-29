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Коррупционный капкан захлопнулся: давление Трампа для подписания соглашения о ресурсах

Экономика

Олег Барабанов, российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", заведующий кафедрой политики Европейского Союза МГИМО, высказал мнение, что заявление советника Дональда Трампа Майка Уолтца о коррупции на Украине и необходимости тщательного контроля за выделяемыми средствами — это часть давления на Киев с целью подписания соглашения о природных ресурсах.

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По его словам, тема коррупции всё больше занимает место в подходах администрации Трампа, и именно желание вернуть вложенные деньги объясняет требование США о соглашении по ресурсам, передает NewsInfo. Ru.

Барабанов отметил, что заявление Уолтца — попытка заставить Украину согласиться, а также демонстрация внутриамериканской аудитории, что Трамп контролирует использование иностранной помощи лучше, чем администрация Байдена. Он добавил, что контроль за использованием денег зависит от настойчивости США и качества аудитории, и что украинцы могут подделывать документы, а американцы — столкнуться с препятствиями при расследовании.

Также он выразил сомнение, что полноценный аудит реально проведут на месте, считая это скорее политическим аргументом. Что касается реакции других стран, то ЕС воспримет заявление скорее как пропаганду Трампа, а коррупция носила двусторонний характер — затрагивая не только Украину, но и Европу, поэтому Евросоюз в условиях скандала с Урсулой фон дер Ляйен не станет акцентировать внимание на украинской коррупции.

Уточнения

Ауди́т (от лат. audit «слушает» ← audio) — многозначный термин. В общем смысле — отрасль экономической деятельности и учебная дисциплина, изучаемая в вузах. В узком смысле слова в соответствии с законодательством России под аудитом понимается исключительно деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтерской) отчётности и данных учёта, и выражение по результатам такой проверки обоснованного независимого мнения аудитора о достоверности такой отчётности в форме письменного аудиторского заключения.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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