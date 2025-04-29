Обратный билет: смогут ли иностранные банки вернуть утраченные позиции в России

В апреле Financial Times писали, что Raiffeisen Bank International (RBI) приостановил продажу российского бизнеса из-за возможного улучшения отношений между США и Россией.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

Это решение было принято еще в феврале, чтобы переоценить ситуацию и понять, изменится ли позиция США, но официально банк тогда опроверг эту информацию.

Экономисты отмечают, что несмотря на давление, RBI продолжает получать большую часть прибыли в России и придерживается стратегии "ни войны, ни мира", формально уходя с рынка, но фактически оставаясь. Если банк восстановит кредитные лимиты, он сможет вернуть свои позиции. В то же время "Юникредит" сокращается быстрее, и у него меньше шансов восстановиться. Хотя санкции против "Юникредита" маловероятны, поскольку это может навредить всей банковской системе Италии, которая уже испытывает сложности, пишут Известия.

Риск новых санкций со стороны США снижается после прихода Дональда Трампа, который ищет диалог с РФ по Украине. Но реального потепления в отношениях пока нет, и санкционные риски остаются. Для полного возвращения западных банков нужны снятие ограничений и возврат платежей через SWIFT, но сроки этого неизвестны.

Сейчас роль иностранных банков в России невелика, и доверие к ним восстанавливается медленно; даже при окончании спецоперации, возвращение займет годы, а риски останутся высоки. Пока российские банки балансируют между санкциями и надеждой на перемены.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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