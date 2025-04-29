Миллион новых возможностей: почему handmade — это перспективный рынок в России — мнение эксперта

Ирина Смирнова, руководитель проекта по подбору топ-менеджеров и эксперт в области executive search в Бизнес-лаборатории Ирины Барановой, прокомментировала ситуацию с рынком handmade в России.

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По словам эксперта, мировой рынок handmade растет примерно на 10% ежегодно и в 2024 году превысил триллион долларов. В России также наблюдается рост: на Ярмарке Мастеров за 2024 год появилось около миллиона новых товаров, а спрос на некоторые категории handmade вырос до 400% на "Авито Товары", передает Moneytimes.ru.

Смирнова подчеркнула, что если кто-то занимается handmade как хобби и хочет заработать, важно учесть не только творчество, но и бизнес-аспекты: сроки, закупки, логистика, продажи, продвижение, клиентский сервис, качество и налоги. Она советует стать полноценным бизнесменом или сотрудничать с магазинами, чтобы заниматься только производством и налогами.

Также в России есть программы поддержки малого бизнеса, которыми можно воспользоваться. Среди популярных товаров в России — керамическая посуда, реборны-куклы, украшения, шубы и елочные игрушки из ваты.

Уточнения

Хо́бби (от англ. hobby — увлечение, любимое дело) или увлече́ние — вид человеческой деятельности, которым занимаются на досуге, для наслаждения.



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