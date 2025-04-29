Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Предсказуемое решение: Россия отреагировала на манипуляцию Киева
Восточный союзник: Китай пошел на поддержку решения России по Украине
Лужи против трендов: брюки, которые не надо подгибать зубами у метро
Операция на сердце обернулась триумфом: Светлана Немоляева рассказала о своём состоянии после выписки из больницы
Победитель Россия: Америка намерена признать новые территории за РФ
30 минут тепла — и сердце как новое: неожиданные результаты исследования
Россия предложила Индии угольный альянс: новые условия поставок
Виктория Боня замолчала: что скрывается за внезапным уходом из соцсетей?
Кокаиновые бегемоты: милые гиганты, которые внезапно стали кошмаром для Колумбии

Миллион новых возможностей: почему handmade — это перспективный рынок в России — мнение эксперта

Экономика

Ирина Смирнова, руководитель проекта по подбору топ-менеджеров и эксперт в области executive search в Бизнес-лаборатории Ирины Барановой, прокомментировала ситуацию с рынком handmade в России.

ручная работа
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
ручная работа

 По словам эксперта, мировой рынок handmade растет примерно на 10% ежегодно и в 2024 году превысил триллион долларов. В России также наблюдается рост: на Ярмарке Мастеров за 2024 год появилось около миллиона новых товаров, а спрос на некоторые категории handmade вырос до 400% на "Авито Товары", передает Moneytimes.ru.

Смирнова подчеркнула, что если кто-то занимается handmade как хобби и хочет заработать, важно учесть не только творчество, но и бизнес-аспекты: сроки, закупки, логистика, продажи, продвижение, клиентский сервис, качество и налоги. Она советует стать полноценным бизнесменом или сотрудничать с магазинами, чтобы заниматься только производством и налогами.

Также в России есть программы поддержки малого бизнеса, которыми можно воспользоваться. Среди популярных товаров в России — керамическая посуда, реборны-куклы, украшения, шубы и елочные игрушки из ваты.

Уточнения

Хо́бби (от англ. hobby — увлечение, любимое дело) или увлече́ние — вид человеческой деятельности, которым занимаются на досуге, для наслаждения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Домашние животные
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить Аудио 
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Садоводство, цветоводство
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая Аудио 
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Последние материалы
Виктория Боня замолчала: что скрывается за внезапным уходом из соцсетей?
150 озёр и 13 маршрутов: Тебердинский парк готовится удивить туристов — что ждёт в новом сезоне?
Меган Маркл честно ответила на вопрос о желании стать президентом
Три дня тишины: почему Украина рискует упустить шанс на мир
Скандалы, долги и забвение: почему легенда 90-х Жанна Агузарова исчезла со сцены?
Рецепт, который прячут фитнес-гиды: волшебный напиток для ленивых чемпионов
Раскрыт секрет тренировок, развивающих силу, гибкость и выносливость одновременно
Спорткар или бутафория: что скрывает двойной выхлоп
Зарплаты курьеров выше, чем у учителей! В Госдуме объяснили, почему это нормально
Телефон прежде всего! Платон раскрыл Собчак свои планы на будущее — это неожиданно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.