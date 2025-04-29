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Экспортные показатели на высоте! Россия укрепляет позиции на японском рынке

2:05
Экономика

В первом квартале 2025 года Россия экспортировала в Японию 4,5 тысячи тонн сурими, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Рыбный союз, основываясь на анализе японской статистики.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
краб

Этот показатель стал рекордным, а стоимость экспорта возросла в три раза, достигнув 10 миллионов долларов. Аналитики Рыбного союза объясняют рост экспортных показателей увеличением производства сурими на 20%, до 43 тысяч тонн, а также благоприятной рыночной конъюнктурой для России.

В этом случае имеется в виду высокий уровень цен, который в среднем вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, и ослабление позиций основных конкурентов. Так, в первом квартале США экспортировали в Японию 11 тысяч тонн сурими, что на 18% меньше, чем год назад.

Кроме того, поставки морских ежей из России в Японию в январе-марте увеличились на 6%, составив 2,6 тысячи тонн, а стоимость выросла на 20%, до 29 миллионов долларов. Средняя цена морских ежей поднялась на 14%, до 11 долларов за килограмм.

Экспорт крабовых конечностей в Японию составил 3 тысячи тонн на сумму 70 миллионов долларов, что на 35% меньше в натуральном выражении и на 11% в стоимостном. В то же время общий экспорт российского краба в первом квартале увеличился на 23% по весу (до 17 тысяч тонн) и на 26% по стоимости (до 440 миллионов долларов), что свидетельствует о перераспределении поставок на другие рынки, в частности в Китай и Республику Корея.

В целом Россия увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в Японию в первом квартале на 7% по весу, до 22 тысяч тонн, однако стоимость снизилась на 4%, составив 181 миллион долларов, передает "Интерфакс".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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