Новый уровень энергетики под руководством России: в Узбекистане начнётся строительство уникальной АЭС

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ташкент и Москва завершили все юридические вопросы, связанные со строительством атомной станции малой мощности в Узбекистане.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что первый бетон в фундамент может быть залит через год или даже ранее.

По словам Лихачева, все юридические аспекты для начала проекта уже решены, и дальше предстоит обычная работа: конкретизация проекта, лицензирование и заливка первого бетона, что, как он надеется, произойдет в течение года.

Контракт на строительство атомной станции малой мощности (АСММ) был подписан 27 мая 2024 года в Ташкенте. Она будет расположена в Джизакской области и общей мощностью 330 МВт, состоящая из шести реакторов по 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком проекта является АО "Атомстройэкспорт", к работам также будут привлечены местные компании.

Основой проекта станет реактор РИТМ-200Н, адаптированный для наземного использования, созданный на базе проверенной технологии судовых реакторов РИТМ-200. Его особенностями являются компактность, интегральная компоновка и ускоренные сроки строительства, что делает АСММ оптимальным решением для современных энергетических задач, пишет ТАСС.

Уточнения

Догово́р подря́да — соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.