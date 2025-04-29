Обновлённая канатная дорога в Нижнем Новгороде готова: 56 новых кабинок откроют путь к новым возможностям

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором откроется после модернизации 1 мая.

Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ нижний новгород

В ходе обновления были установлены новые кабинки, их количество увеличилось вдвое. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области после инспекционного осмотра.

Установлено 56 кабинок с улучшенными характеристиками, что позволит увеличить пропускную способность дороги с 500 до 1000 человек в час. Работы по закупке, монтажу и тестированию нового подвесного состава выполнила компания АО "Урбантех канатные дороги".

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин отметил, что завершен только первый этап модернизации. В дальнейшем планируется создание теплого контура на станциях, техническое перевооружение и замена несуще-тягового каната. После введения в эксплуатацию станции метро "Площадь Сенная" канатная дорога станет частью крупного транспортно-пересадочного узла.

Решение об увеличении мощности канатной дороги через Волгу было принято в мае 2023 года на оперативном совещании с членами регионального правительства и главами муниципальных округов. Жители Нижегородской области выражали обеспокоенность по поводу канатной дороги в соцсетях и на платформе обратной связи ("ПОС") на Госуслугах. Канатная дорога была закрыта для замены кабинок 1 апреля, пишет РБК.

Уточнения

Монтажные работы (в технике, в электротехнике, в строительстве) — процесс сборки, установки конструкций, механизмов, электросхем и тому подобного. Человек, занимающийся этой деятельностью, называется «монтажник, монтировщик, монтёр».





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