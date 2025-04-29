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Прибыль Domino's Pizza бьёт рекорды, но выручка в кризисе — что происходит

1:42
Экономика

Сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. опубликовала отчет о росте чистой прибыли и выручки за первый квартал 2025 года.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Прибыль превысила прогнозы рынка, в то время как выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Согласно пресс-релизу компании, чистая прибыль за январь-март составила 149,7 миллиона долларов, или 4,33 доллара на акцию, по сравнению с 125,8 миллиона долларов, или 3,58 доллара на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 2,5% до 1,11 миллиарда долларов с 1,09 миллиарда долларов.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что прибыль составит 4,06 доллара на акцию при выручке в 1,13 миллиарда долларов. Сопоставимые продажи Domino's в США сократились на 0,5%, в то время как в мире они увеличились на 3,7%.

Компания не предоставила прогнозы на текущий год. Акции Domino's Pizza в ходе предварительных торгов в понедельник упали на 3,6%. Капитализация компании с начала года возросла на 16,2%, достигнув 16,7 миллиарда долларов, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период потерял 6,1%, согласно "Интерфаксу".

Уточнения

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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