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Третий прототип на старте! Завершились испытания самолёта Суперджет-100 с 40 заменёнными иностранными комплектующими

1:55
Экономика

В Комсомольске-на-Амуре успешно завершили испытания полностью импортозамещенного самолета "Суперджет-100" под номером 97003.

Самолёт Sukhoi Superjet 100
Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолёт Sukhoi Superjet 100

Первый полет стал важным этапом в программе замещения иностранных комплектующих, как сообщил "Ростех". Самолет был украшен символикой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Во время 40-минутного испытательного полета, проводившегося на высоте до 3 километров и скорости до 500 км/ч, была подтверждена надежная работа всех российских систем. Летный экипаж высоко оценил управляемость и устойчивость лайнера.

Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора "Ростеха", отметил, что замена импортных деталей в "Суперджете" находится на завершающем этапе. В самолете было заменено около 40 зарубежных систем, включая силовые установки.

Артяков подчеркнул, что это уже третий прототип, участвующий в летных испытаниях, на котором тестируется взаимодействие отечественных двигателей ПД-8 с бортовым оборудованием. Привлечение третьего самолета к испытаниям ускорит процесс сертификации, который идет по плану, пишет sakh.online.

"Суперджет" выполнил полет с российскими двигателями ПД-8, заменившими франко-российские SaM146. Самолет также был оборудован российской авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, а также системами управления, электропитания, кондиционирования и противопожарной защиты. Конструкция фюзеляжа была усовершенствована для упрощения производства и обслуживания.

Ожидается, что первые "Суперджеты" начнут поставляться авиакомпаниям в 2026 году.

Уточнения

Фюзеля́ж (фр. fuselage, от fuseau — веретено) — корпус летательного аппарата. Связывает между собой консоли крыла, оперение и (иногда) шасси.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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