Сильный рубль — подарок или проклятие? Экономисты раскрывают последствия

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам апреля российский рубль продемонстрировал самое стремительное укрепление среди мировых валют.

Фото: freepik.com by ededchechine Российские рубли

Главным фактором роста стал курс Центробанка на удержание высокой ключевой ставки. Этот шаг сейчас позволяет сдерживать инфляцию, а в перспективе должен способствовать снижению цен.

Экономист Василий Колташов пояснил, что усиление рубля говорит о позитивных процессах внутри страны: капитал скорее входит в российскую экономику, чем покидает её. По его словам, это делает Россию привлекательной для инвесторов.

Одним из последствий станет стабилизация цен на импортные товары, а также замедление роста стоимости продукции внутреннего рынка в некоторых товарных категориях, пишет Пятый канал.

Эксперт Алексей Родин отметил, что сильный рубль имеет неоднозначное влияние на различные сектора экономики. Так, нефтегазовые компании, получающие выручку в иностранной валюте, будут зарабатывать меньше в пересчёте на рубли — особенно в сравнении с ситуацией, когда доллар стоил около 100 рублей.

В то же время, добавил Родин, укрепление национальной валюты приносит выгоду гражданам, планирующим зарубежные поездки. По его данным, стоимость туров уже снизилась на 10-15% по сравнению с зимними ценами.

Уточнения

Рубль (также российский рубль, рубль Российской Федерации, рубль РФ) — денежная единица Российской Федерации.



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