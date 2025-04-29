Сильный рубль — подарок или проклятие? Экономисты раскрывают последствия

По итогам апреля российский рубль продемонстрировал самое стремительное укрепление среди мировых валют.
Главным фактором роста стал курс Центробанка на удержание высокой ключевой ставки. Этот шаг сейчас позволяет сдерживать инфляцию, а в перспективе должен способствовать снижению цен.
Экономист Василий Колташов пояснил, что усиление рубля говорит о позитивных процессах внутри страны: капитал скорее входит в российскую экономику, чем покидает её. По его словам, это делает Россию привлекательной для инвесторов.
Одним из последствий станет стабилизация цен на импортные товары, а также замедление роста стоимости продукции внутреннего рынка в некоторых товарных категориях, пишет Пятый канал.
Эксперт Алексей Родин отметил, что сильный рубль имеет неоднозначное влияние на различные сектора экономики. Так, нефтегазовые компании, получающие выручку в иностранной валюте, будут зарабатывать меньше в пересчёте на рубли — особенно в сравнении с ситуацией, когда доллар стоил около 100 рублей.
В то же время, добавил Родин, укрепление национальной валюты приносит выгоду гражданам, планирующим зарубежные поездки. По его данным, стоимость туров уже снизилась на 10-15% по сравнению с зимними ценами.
Рубль (также российский рубль, рубль Российской Федерации, рубль РФ) — денежная единица Российской Федерации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.