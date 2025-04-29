Россия предложила Индии угольный альянс: новые условия поставок

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минэнерго России инициировало обсуждение новых механизмов поддержки поставок угля в Индию.

Фото: Wikipedia by jpmueller99, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гора угля

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство, Москве важно закрепить стабильность поставок как коксующегося, так и энергетического угля.

Что именно предложила Россия

Российская сторона предложила Индии рассмотреть возможность заключения межправительственного соглашения. В документе, по плану, будут зафиксированы объёмы поставок энергетического угля, а также предусмотрена поддержка экспорта коксующегося угля.

Инициатива стала результатом визита директора департамента Минэнерго Петра Бобылева в Индию, где обсуждались перспективы сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Снижение импорта: тревожный сигнал

Индия и Турция, ранее входившие в число крупнейших покупателей российского угля после Китая, сократили закупки по итогам 2024 года. Эти данные были представлены в отчёте Центра ценовых индексов (ЦЦИ), опубликованном в феврале. В такой ситуации Москве важно укрепить позиции на азиатском рынке.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

