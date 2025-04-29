Не нужно читать пособия: Силуанов раскрыл неожиданный источник знаний о деньгах

Министр финансов России Антон Силуанов предложил нестандартный подход тем, кто хочет лучше разбираться в вопросах финансовой грамотности.
Как сообщает РИА Новости, глава Минфина считает, что полезную информацию можно найти не только в специализированной литературе, но и в произведениях русских классиков.
Силуанов подчеркнул, что отличные примеры обращения с деньгами и финансового мышления содержатся в таких произведениях, как "Ревизор" и "Мёртвые души" Николая Гоголя, а также "Вишневый сад" Антона Чехова. По мнению министра, эти книги дают не меньше ценных уроков, чем современные пособия по экономике.
Силуанов также признался, что сам редко находит время для чтения книг о финансах в свободное время. По его словам, это связано с тем, что на рабочем месте он ежедневно имеет дело с финансовой информацией, что в некотором роде заменяет соответствующую литературу.
Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 2011 года, член Совета безопасности Российской Федерации (с 2011 года).
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