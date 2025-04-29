Зарплаты курьеров выше, чем у учителей! В Госдуме объяснили, почему это нормально

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вопрос низких зарплат молодых преподавателей снова оказался в центре внимания. После заявления Валентины Матвиенко о том, что нынешнего уровня дохода у начинающих учителей недостаточно для содержания семьи, последовала реакция из Государственной Думы.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Преподаватель с книгой

Работа курьера и педагога — несопоставимы

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии "Газете.Ru" подчеркнула, что сравнение заработков курьеров и учителей в корне неверно.

По её словам, доставка — это сфера, где человек волен выбирать себе нагрузки: курьеры нередко работают по 12 часов в день без контроля со стороны работодателя. Такой подход, как отметила депутат, не может служить ориентиром при оценке труда педагога.

Проблема действительно есть

При этом Бессараб признала: система оплаты труда учителей нуждается в пересмотре. Она подчеркнула, что проблема существует и должна быть решена на государственном уровне, чтобы молодые специалисты не сталкивались с ситуацией, когда их труд оценивается ниже прожиточного минимума.

Разрыв между нормами и реальностью

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что официальная нагрузка для школьных преподавателей не должна превышать 5-6 уроков в день.

Однако, как признают сами педагоги, на практике цифры значительно выше — многие ведут по 8 уроков в день, а также тратят дополнительное время на проверку домашних заданий и подготовку к занятиям. Этот скрытый труд зачастую не оплачивается и остаётся вне учёта.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

