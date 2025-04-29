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Ненужный газ за миллионы: Китай начал массовую перепродажу СПГ

1:20
Экономика

С начала апреля Китай начал активно перепродавать сжиженный природный газ (СПГ), который ранее сам же и импортировал.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

По информации агентства Bloomberg, опирающегося на данные судоходного отслеживания, объем перепроданного топлива уже превысил 280 тысяч тонн — это порядка 7,7 процента от общего объема апрельского импорта.

Избыток ресурсов: эффект тёплой зимы

Причиной необычной активности китайских трейдеров стала, по оценкам аналитиков, неожиданно мягкая зима, которая привела к снижению внутреннего потребления. На фоне этого в стране сформировались значительные запасы газа, и спрос на новые поставки остался на пониженном уровне.

Кроме того, тенденция к падению объемов закупок сохраняется уже шестой месяц подряд — апрель не стал исключением.

Почему выгодно перепродавать

Несмотря на внутреннее затишье, за рубежом ситуация иная: там цены на СПГ сохраняются на относительно высоком уровне. Именно это создает благоприятные условия для китайских компаний, позволяя им не просто освободить хранилища, но и заработать на разнице в ценах. Таким образом, Китай не утилизирует ненужный ресурс, а эффективно его монетизирует.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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