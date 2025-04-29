Россия удерживает четвёртое место в мире по ВВП: неожиданные последствия для других стран

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В 2024 году Россия укрепила свои позиции как четвертая крупнейшая экономика мира, попав в пятерку стран с наибольшим вкладом в прирост глобального валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

По первой оценке МВФ, ВВП России за 2024 год составляет 6,94 триллиона долларов, что является рекордом. Вторая оценка уже подтверждает этот рост, увеличив показатель с 6,48 триллиона долларов годом ранее.

Эти данные позволили России сохранить четвертую позицию среди мировых лидеров в экономике. Другие страны, такие как Япония и Германия, также показали рост своих экономик, но в меньших масштабах: ВВП Японии увеличился до 6,53 триллиона долларов с 6,37 триллиона, а ВВП Германии составил 6 триллионов долларов, поднявшись с 5,87 триллиона.

Китай остается крупнейшей экономикой мира с ВВП по паритету покупательной способности в 38,15 триллиона долларов, что значительно выше 35,5 триллиона долларов прошлого года. США занимают второе место с ВВП в 29,2 триллиона долларов, увеличив его с 27,7 триллиона. Индия замыкает тройку лидеров, показав рост до 16,2 триллиона долларов с 14,85 триллиона.

В десятку крупнейших экономик вошли также:

Бразилия с ВВП 4,73 триллиона долларов,

Индонезия с 4,66 триллиона,

Франция с 4,36 триллиона,

Великобритания с 4,29 триллиона долларов.

Наиболее значимый вклад в прирост мировой экономики, помимо Китая (25%), США (14%), Индии (13%) и России (4,4%), внесли Индонезия (3,1%) и Бразилия (2,5%). Другие страны обеспечили менее 2% роста глобального ВВП, в то время как для большинства западных экономик этот показатель едва превышает 1%, согласно РИА Новости.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



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