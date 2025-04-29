Россия удерживает четвёртое место в мире по ВВП: неожиданные последствия для других стран

В 2024 году Россия укрепила свои позиции как четвертая крупнейшая экономика мира, попав в пятерку стран с наибольшим вкладом в прирост глобального валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности.
По первой оценке МВФ, ВВП России за 2024 год составляет 6,94 триллиона долларов, что является рекордом. Вторая оценка уже подтверждает этот рост, увеличив показатель с 6,48 триллиона долларов годом ранее.
Эти данные позволили России сохранить четвертую позицию среди мировых лидеров в экономике. Другие страны, такие как Япония и Германия, также показали рост своих экономик, но в меньших масштабах: ВВП Японии увеличился до 6,53 триллиона долларов с 6,37 триллиона, а ВВП Германии составил 6 триллионов долларов, поднявшись с 5,87 триллиона.
Китай остается крупнейшей экономикой мира с ВВП по паритету покупательной способности в 38,15 триллиона долларов, что значительно выше 35,5 триллиона долларов прошлого года. США занимают второе место с ВВП в 29,2 триллиона долларов, увеличив его с 27,7 триллиона. Индия замыкает тройку лидеров, показав рост до 16,2 триллиона долларов с 14,85 триллиона.
В десятку крупнейших экономик вошли также:
Наиболее значимый вклад в прирост мировой экономики, помимо Китая (25%), США (14%), Индии (13%) и России (4,4%), внесли Индонезия (3,1%) и Бразилия (2,5%). Другие страны обеспечили менее 2% роста глобального ВВП, в то время как для большинства западных экономик этот показатель едва превышает 1%, согласно РИА Новости.
Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
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