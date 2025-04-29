Честный знак в деле: 27 товарных групп защитили рынок и принесли миллиарды

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Маркировка товаров в России принесла в бюджет страны 1,2 триллиона рублей, сообщила заместитель главы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева на международной выставке "Иннопром. Центральная Азия".

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка с собакой в магазине

Она отметила, что дополнительные поступления в бюджет за счет легализации участников рынка и обеления отраслей оцениваются в эту значительную сумму, и выразила уверенность в том, что данная цифра будет расти. Наибольшие поступления, по ее словам, пришли от маркировки табачной продукции, составив 50% от общего объема поступлений.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) напомнили, что государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России с 2019 года поэтапно. Цель этой системы — борьба с нелегальным оборотом продукции на рынке. В настоящее время маркировка охватывает 27 товарных групп, а дополнительные 13 групп проходят бесплатные добровольные эксперименты, пишет "Прайм".

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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