Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как продлить вкус чеснока на год вперёд — три домашних способа
Когда звери лечат себя лучше врачей: шокирующие приёмы из дикой аптеки
Почему нельзя ставить кровать напротив двери: важные правила фэн-шуй в спальне
От морщинок не останется и следа: включите этот ингредиент в уход за зрелой кожей
Ключ сломался и застрял: как не попасть на замену замков за 100 тысяч рублей
Помидоры за рекордные сроки: топ-5 скороспелых сортов для вашего сада
Как спасти чеснок от порчи: быстрый метод сушки в домашних условиях
Секреты идеального пикника: как избежать непредвиденных неприятностей и обеспечить безопасность
В нём без труда уместится город! Чем опасен глаз бури

От рекордов к спаду: что происходит с российскими компаниями в Казахстане

2:23
Экономика

Количество действующих российских компаний в Казахстане достигло минимального уровня за последние шесть лет. Как сообщает портал Orda. kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики, по состоянию на 1 апреля 2025 года в стране насчитывалось 18,4 тысячи юридических лиц с участием российского капитала. Это на 495 компаний меньше по сравнению с началом текущего года.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: r-scale-eb.dcs.redcdn.pl by orlen.pl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нефтеперерабатывающий завод

Спад продолжается уже четвёртый квартал подряд, отмечают аналитики, и стал самым резким за весь период наблюдений с 2018 года. До этого рынок показывал стабильный рост: в течение девяти кварталов подряд количество российских компаний в Казахстане стремительно увеличивалось.

Наибольший приток новых юридических лиц был зафиксирован сразу после начала российско-украинского военного конфликта — с апреля 2022 года по март 2023 года. Тогда в среднем каждые три месяца в Казахстане регистрировалось около 2300 новых компаний с российским участием.

Однако сегодня ситуация изменилась. Сокращение числа российских предприятий затронуло в первую очередь те отрасли, где традиционно было сосредоточено их наибольшее количество. В торговле число активных компаний уменьшилось на 238 — до 7,5 тысячи юрлиц. В секторе информации и связи число организаций сократилось на 70, опустившись до 2,5 тысячи компаний.

Ранее сообщалось, что приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам 2022 года достиг 28 миллиардов долларов — максимального значения за последнее десятилетие. Россия заняла пятую позицию среди стран-инвесторов, вложив в экономику Казахстана 1,52 миллиарда долларов. Основными направлениями инвестиций стали горнодобывающий сектор, промышленность и торговля.

Текущая динамика указывает на изменение инвестиционного климата и возможную корректировку стратегий российских предпринимателей в Казахстане.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Разгадана последняя загадка генома: что это значит для человечества
Наука и техника
Разгадана последняя загадка генома: что это значит для человечества Аудио 
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли
Наука и техника
Красная планета ускоряется — вот что это значит для Земли Аудио 
Популярное
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие

Опасные самосвалы Shacman попали на рынок из-за подмены образцов. Что будет с продажами дальше?

Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Последние материалы
Как продлить вкус чеснока на год вперёд — три домашних способа
Когда звери лечат себя лучше врачей: шокирующие приёмы из дикой аптеки
Почему нельзя ставить кровать напротив двери: важные правила фэн-шуй в спальне
От морщинок не останется и следа: включите этот ингредиент в уход за зрелой кожей
Ключ сломался и застрял: как не попасть на замену замков за 100 тысяч рублей
Помидоры за рекордные сроки: топ-5 скороспелых сортов для вашего сада
От рекордов к спаду: что происходит с российскими компаниями в Казахстане
Как спасти чеснок от порчи: быстрый метод сушки в домашних условиях
Секреты идеального пикника: как избежать непредвиденных неприятностей и обеспечить безопасность
В нём без труда уместится город! Чем опасен глаз бури
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.