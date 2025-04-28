От рекордов к спаду: что происходит с российскими компаниями в Казахстане

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество действующих российских компаний в Казахстане достигло минимального уровня за последние шесть лет. Как сообщает портал Orda. kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики, по состоянию на 1 апреля 2025 года в стране насчитывалось 18,4 тысячи юридических лиц с участием российского капитала. Это на 495 компаний меньше по сравнению с началом текущего года.

Фото: r-scale-eb.dcs.redcdn.pl by orlen.pl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Спад продолжается уже четвёртый квартал подряд, отмечают аналитики, и стал самым резким за весь период наблюдений с 2018 года. До этого рынок показывал стабильный рост: в течение девяти кварталов подряд количество российских компаний в Казахстане стремительно увеличивалось.

Наибольший приток новых юридических лиц был зафиксирован сразу после начала российско-украинского военного конфликта — с апреля 2022 года по март 2023 года. Тогда в среднем каждые три месяца в Казахстане регистрировалось около 2300 новых компаний с российским участием.

Однако сегодня ситуация изменилась. Сокращение числа российских предприятий затронуло в первую очередь те отрасли, где традиционно было сосредоточено их наибольшее количество. В торговле число активных компаний уменьшилось на 238 — до 7,5 тысячи юрлиц. В секторе информации и связи число организаций сократилось на 70, опустившись до 2,5 тысячи компаний.

Ранее сообщалось, что приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам 2022 года достиг 28 миллиардов долларов — максимального значения за последнее десятилетие. Россия заняла пятую позицию среди стран-инвесторов, вложив в экономику Казахстана 1,52 миллиарда долларов. Основными направлениями инвестиций стали горнодобывающий сектор, промышленность и торговля.

Текущая динамика указывает на изменение инвестиционного климата и возможную корректировку стратегий российских предпринимателей в Казахстане.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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