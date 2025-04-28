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Бизнес-проекты будущего: как школьники Хакасии покорили жюри

3:31
Экономика

В Хакасии завершился четвертый республиканский конкурс молодежных бизнес-проектов "Бизнес Юниор-2025". В этом году за победу боролись школьники и студенты в возрасте от 14 до 17 лет. Участники продемонстрировали не только креативность, но и серьёзный подход к разработке своих идей.

Писатель
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Писатель

Победителем конкурса стал студент из Абакана Никита Очиков, представивший проект по производству электрогитар с уникальным авторским дизайном. Его работа впечатлила жюри оригинальностью, технологической продуманностью и коммерческим потенциалом.

Серебряную награду завоевала ученица черногорской гимназии София Брежнева с проектом "Чисто робот" — сервисом аренды профессионального оборудования для уборки помещений. Идея сочетает в себе востребованность и экологичность, что особенно оценили эксперты.

Бронзовым призёром стал ученик Чапаевской школы Даниил Базанов. Его проект — производство столешниц из эпоксидной смолы — заинтересовал жюри сочетанием эстетики и прикладной пользы.

Помимо тройки лидеров, участники предложили множество других ярких идей: мобильные смузи-бары, плантации тюльпанов, кофейни в китайском и корейском стиле, котокафе, школы компьютерной грамотности, планетарии, а также пудинги для людей с аллергией и питомники по выращиванию голубики и жимолости.

В течение двух недель конкурсанты не только разрабатывали свои проекты, но и проходили насыщенную образовательную программу: учились составлять бизнес-планы, разрабатывать финансовые модели и создавать презентации. Особое внимание уделялось юридической грамотности и основам ведения бизнеса без лишних рисков. Ребята также получили возможность встретиться с успешными предпринимателями Хакасии — Александром Васильевым, Ольгой Барабаш, Игорем Саннэ и Людмилой Сабуровой, которые поделились личными историями успеха.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда развития Хакасии Екатерина Эклер, вдохновитель проекта, отметила, что с каждым годом интерес к конкурсу растет.

"В этом году мы получили более 50 заявок со всех уголков республики. Особенно радует, что благодаря дистанционному формату образовательной программы смогли присоединиться ребята из самых отдалённых районов Хакасии", — пояснила она.

Не остались без внимания и другие талантливые участники: специальные призы от спонсоров и партнёров получили Варвара Лапина за центр "Мелодия исцеления", Полина Андропенкова за проект "Студия отражения", Маргарита Ивакина за идею "Кото-феерия", Оксана Корелова за производство десертов для людей с аллергией и Полина Стяжкина за социальный онлайн-магазин вязаной одежды ручной работы "Нити Доброты".

Конкурс "Бизнес Юниор" впервые был проведен в 2023 году по инициативе Центра поддержки предпринимательства центра "Мой бизнес" Хакасии. Он стал одной из значимых площадок для развития предпринимательского потенциала молодежи региона. Проект реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", направленного на поддержку малого и среднего бизнеса.

Уточнения

Старта́п (от англ. startup company от start up дословно — «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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