Зарплата учителей ниже, чем у разносчиков пиццы? Валентина Матвиенко бьёт тревогу

Средняя зарплата учителя в регионах России должна быть около 70 000 рублей — так считает заслуженный учитель Александр Снегуров.
Он объясняет, что эта сумма — базовая, без надбавок, и должна позволять, например, мужчине-педагогу обеспечивать семью.
В некоторых регионах, например в Костромской, Тульской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областях, а также на Северном Кавказе, средняя зарплата часто не превышает 40 тысяч рублей. А значит, в этих регионах зарплаты учителей действительно ниже, чем у курьеров, которые зарабатывают примерно 130 тысяч рублей, пишет URA.RU.
Ранее Валентина Матвиенко заметила, что начинающие учителя зарабатывают гораздо меньше, чем курьеры — около 25–30 тысяч рублей в регионах, а разносчик пиццы может получать и все 130 тысяч. Она подчеркнула, что такие зарплаты не делают профессию учителя конкурентоспособной.
Курье́р — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.
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