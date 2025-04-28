Карьерный совет, который изменит вашу жизнь: история от главы Uber

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дара Хосровшахи, глава компании Uber, советует не привязываться к одному какому-то карьерному пути.

Фото: Wikipedia by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Uber

Особенно когда вы молоды, только начинаете свой трудовой путь — важно быть открытым к новым возможностям, даже если они не совпадают с вашими первоначальными планами или специальностью в колледже, вузе. Он говорит, что смелость пробовать что-то новое и расширять горизонты — ключ к успеху. Главное — не бояться пробовать и интересоваться новым.

Когда-то Хосровшахи работал в разных сферах: был директором Expedia, занимал должности в медиагруппе IAC, и всё это благодаря интересу и сотрудничеству с наставниками, а не только амбициям, передает CNBC.

Психолог Томас Чаморро-Премузич советует:

"Выделяйте 20-30 минут в день, чтобы учиться чему-то новому или узнавать о чужом опыте. Не оправдывайтесь нехваткой времени или скучной работой — это всего лишь отговорки. Вы можете изменить свою жизнь, правильно расставив приоритеты".

Уточнения

Карье́ра (итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus — телега, повозка): успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности.



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