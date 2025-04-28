Конфликт из-за бурения в Балтийском море: почему польский проект вызвал возмущение у немцев

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поляки начали бурение в Балтийском море, и это вызвало бурю негодования у немцев, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Sea-angel22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Балтийское море в Зеленоградске

Британская компания Zenith Energy по поручению канадцев из Central European Petroleum (CEP) провела предварительные исследования у скважины Wolin East-1. Запасы газа могут достигать 16,5 млрд м³, а жидких углеводородов — 10,3 млн м³. Исследование длилось 70 дней, еще несколько месяцев может уйти для полной оценки.

Рольф Г. Скаар, президент CEP, говорит, что бурение прошло по плану благодаря их богатому опыту. Концессия Wolin занимает 593 км² — её выдали еще в 2017 году, и добыча газа может начаться не раньше 2027 года. Но не все рады этому проекту.

Министр окружающей среды Мекленбург-Передней Померании Тилль Бакхаус заявил, что его не информировали о бурении, хотя Польша обещала делиться информацией о таких проектах, которые могут повлиять на границы. Он опасается экологических проблем для Германии.

Немецкая организация Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern предупреждает, что польское правительство уничтожает охраняемую природу Волин на побережье Балтики. Это может сильно навредить Померании и местным жителям.

Балтийское море считается одним из самых загрязненных водоемов мира. Морской транспорт наносит огромный урон природе и климату. А аварии с нефтью и газом, особенно в мелких прибрежных водах, могут превратить воду в токсичный мусор, что очень опасно для окружающей среды и жителей прибрежных регионов.

Уточнения

Скважина — горная выработка круглого сечения, пробурённая с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины.



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