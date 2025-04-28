Восторг и критика: как Польша планирует реализовать амбициозный проект АЭС

Премьер Польши Дональд Туск и министр энергетики США Крис Райт подписали так называемое "мостовое соглашение" между двумя странами о строительстве атомной электростанции на берегу Балтийского моря, пишет EADaily.
Американский консорциум "Вестингауз-Бектэл" возьмется за строительство польской АЭС. Туск заявил, что условия инвестиций улучшились. Он добавил, что для этого "изменили ряд ключевых вопросов в 16 областях".
АЭС будет построена на объекте в Любятово-Копалино в польском Поморье.
Ранее немецкие СМИ, например "Дойче велле", высмеяли польские планы по созданию своей атомной энергетики. Они считают, что эта станция обойдется гораздо дороже, чем обещано, и что строительство затянется — не на 10 лет, а на все 20, а то и больше.
Консо́рциум (от лат. consortium — соучастие, сообщество) — организационная форма временного объединения независимых предприятий и организаций с целью координации их предпринимательской деятельности.
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