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Восторг и критика: как Польша планирует реализовать амбициозный проект АЭС

0:53
Экономика

Премьер Польши Дональд Туск и министр энергетики США Крис Райт подписали так называемое "мостовое соглашение" между двумя странами о строительстве атомной электростанции на берегу Балтийского моря, пишет EADaily.

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Американский консорциум "Вестингауз-Бектэл" возьмется за строительство польской АЭС. Туск заявил, что условия инвестиций улучшились. Он добавил, что для этого "изменили ряд ключевых вопросов в 16 областях".

АЭС будет построена на объекте в Любятово-Копалино в польском Поморье.

Ранее немецкие СМИ, например "Дойче велле", высмеяли польские планы по созданию своей атомной энергетики. Они считают, что эта станция обойдется гораздо дороже, чем обещано, и что строительство затянется — не на 10 лет, а на все 20, а то и больше.

Уточнения

Консо́рциум (от лат. consortium — соучастие, сообщество) — организационная форма временного объединения независимых предприятий и организаций с целью координации их предпринимательской деятельности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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