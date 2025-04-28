Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чёрный пиар — тоже пиар: фаворит Пугачёвой о взлёте гонораров Ефремова после ДТП
Два мира, один титул: как Эйси Фербер из Жаботикатубаса стала символом новой красоты
Маццокки рассказал о детстве в Неаполе: у меня не было ни цента, я спал в куртке и притворялся
Крупнейший горнолыжный курорт России появится в Республике Алтай
Трёхцветный кот — не магия, а ошибка природы: что скрывается за редкостью
Хакамада раскрыла детали завещания перед рискованным путешествием на Тибет
Одна ночь — и всё пропало: как не дать вредителям устроить пир на вишнёвых деревьях
Эту вакцину разрабатывают всего за 100 дней: главный секрет британских учёных
Недосып вредит мозгу: что показало новое исследование подростков

Поколение Z: как стать миллионером быстрее Уоррена Баффета

Экономика

Поколение Z — поколение, которые с молодых лет хотят “к пенсии” уже иметь миллионы.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository
Деньги

И они могут стать миллионерами по собственному сценарию. Так считает Рамит Сети, автор бестселлера "Я научу вас быть богатым". Он стал богатым быстрее, чем легендарный Уоррен Баффет — тот только к 32 годам первый миллион заработал, а Рамит — гораздо раньше.

Автор бестселлера считает:

  • инвестировать несложно — это так же просто, как выбрать наряд;
  • необходимо регулярно инвестировать. Всё должно работать как автоматическая система, которая растит ваши деньги, пока вы занимаетесь чем-то другим;
  • даже $50 в месяц — уже старт, чтобы начать путь к богатству;
  •  время — лучший друг, когда речь идет о вложениях.  

Самый простой способ — использовать фонды для инвестиций, передает einvestidor.estadao.

Уточнения

Бестсе́ллер (от англ. bestseller — «продаваемый лучше всех») или хо́довая кни́га — популярная книга или другое тиражируемое издание (например, музыкальный альбом или компьютерная игра), попавшее в список наиболее продаваемых.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников
Недвижимость
Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников Аудио 
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Туризм
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Последние материалы
Китайско-американская война пошлин набирает обороты
Чёрный пиар — тоже пиар: фаворит Пугачёвой о взлёте гонораров Ефремова после ДТП
Два мира, один титул: как Эйси Фербер из Жаботикатубаса стала символом новой красоты
Маццокки рассказал о детстве в Неаполе: у меня не было ни цента, я спал в куртке и притворялся
Крупнейший горнолыжный курорт России появится в Республике Алтай
Трёхцветный кот — не магия, а ошибка природы: что скрывается за редкостью
Хакамада раскрыла детали завещания перед рискованным путешествием на Тибет
Поколение Z: как стать миллионером быстрее Уоррена Баффета
Одна ночь — и всё пропало: как не дать вредителям устроить пир на вишнёвых деревьях
Эту вакцину разрабатывают всего за 100 дней: главный секрет британских учёных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.