Поколение Z: как стать миллионером быстрее Уоррена Баффета

Поколение Z — поколение, которые с молодых лет хотят “к пенсии” уже иметь миллионы.

Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository Деньги

И они могут стать миллионерами по собственному сценарию. Так считает Рамит Сети, автор бестселлера "Я научу вас быть богатым". Он стал богатым быстрее, чем легендарный Уоррен Баффет — тот только к 32 годам первый миллион заработал, а Рамит — гораздо раньше.

Автор бестселлера считает:

инвестировать несложно — это так же просто, как выбрать наряд;

необходимо регулярно инвестировать. Всё должно работать как автоматическая система, которая растит ваши деньги, пока вы занимаетесь чем-то другим;

даже $50 в месяц — уже старт, чтобы начать путь к богатству;

время — лучший друг, когда речь идет о вложениях.

Самый простой способ — использовать фонды для инвестиций, передает einvestidor.estadao.

Уточнения

Бестсе́ллер (от англ. bestseller — «продаваемый лучше всех») или хо́довая кни́га — популярная книга или другое тиражируемое издание (например, музыкальный альбом или компьютерная игра), попавшее в список наиболее продаваемых.



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