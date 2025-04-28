Поколение Z — поколение, которые с молодых лет хотят “к пенсии” уже иметь миллионы.
И они могут стать миллионерами по собственному сценарию. Так считает Рамит Сети, автор бестселлера "Я научу вас быть богатым". Он стал богатым быстрее, чем легендарный Уоррен Баффет — тот только к 32 годам первый миллион заработал, а Рамит — гораздо раньше.
Автор бестселлера считает:
Самый простой способ — использовать фонды для инвестиций, передает einvestidor.estadao.
Бестсе́ллер (от англ. bestseller — «продаваемый лучше всех») или хо́довая кни́га — популярная книга или другое тиражируемое издание (например, музыкальный альбом или компьютерная игра), попавшее в список наиболее продаваемых.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?