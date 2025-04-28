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Непредсказуемый рынок картофеля: что ждать от нового сезона — экспертный прогноз

1:26
Экономика

Егор Берёзовский, глава селекционной семеноводческой компании КФХ "Егорша", оценил ситуацию с ценами на картофель в России, с производством и дал прогноз на новый сезон.

Картофель
Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Эксперт в интервью Moneytimes.ru рассказал, что оценку урожая надо делать не по календарю, а по сезону сбора — с августа по август. В прошлом году некоторые фермерские хозяйства продавали картошку по очень низким ценам — 3-5 рублей за килограмм — потому что было много. Но всё изменилось из-за неурожая: ценник на полках вырос.

Основная причина — подорожание средств защиты растений и запчастей. В основном техника импортная, и её запчасти значительно подорожали. А климатические условия дважды снизили урожай, из-за чего сейчас дефицит — картошка стоит дороже.

Многие хозяйства планируют посадить больше картофеля, чтобы заработать на продаже. Но Берёзовский предупреждает: это может сыграть против них. После неурожайных годов обычно все восстанавливается, и тогда цены снова снизятся. Сейчас оптовая цена — примерно 50 рублей за кг, но по мнению эксперта, справедливая — это около 25 рублей.

По данным статистики, в первом квартале 2025-го картофель в России подорожала более чем на 40%

Уточнения

Прогно́з (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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