Птицы мира: легендарные пассажирские самолёты СССР и России

Когда в небе гудели советские лайнеры, они не просто везли людей из города в город. Они несли дух эпохи — надёжности, простоты и иногда даже романтики.
Давайте вспомним самые знаковые гражданские самолёты, которыми гордились в СССР и гордятся сегодня в России.
Ту-104 — первый реактивный в истории СССР
Когда он поднялся в воздух в 1955 году, мир ахнул: "Советы сделали это!" Ту-104 стал первым серийным реактивным авиалайнером на планете, доступным для регулярных пассажирских перевозок. Быстрый, тяжёлый и солидный — настоящий представитель эпохи великих прорывов.
Ил-18 — крылатая рабочая лошадка
Если в Советском Союзе кто-то летал, велика вероятность, что это был Ил-18. Он был везде: на рейсах "Москва-Новосибирск", "Киев-Владивосток", в Арктике, на дипломатических миссиях. Легендарная надёжность, мощные винтовые двигатели и универсальность сделали его любимцем пилотов.
Ту-154 — царь аэродромов
Любимец "Аэрофлота" с характерным визгом турбин. Его называли "рабочей лошадкой" на ближних и средних маршрутах. Он прощал многое: плохие полосы, резкую погоду, тяжёлую загрузку. Миллионы пассажиров запомнили его дрожащие кресла и неповторимый запах авиационного керосина.
Як-40 — самолёт для "малых" направлений
Это был первый в мире реактивный лайнер для местных линий. Маленький, быстрый, юркий — он легко садился на грунтовки, тащил почту, чиновников, врачей и иногда артистов в самые отдалённые уголки страны.
МC-21 — новая надежда России
Сегодняшняя гордость российского авиапрома — МС-21. Это современный лайнер, который наконец-то создаётся с расчётом конкурировать с Boeing и Airbus. Новые технологии, увеличенный комфорт для пассажиров и амбициозные планы по массовому производству.
Пассажирские самолёты СССР и России — это машины, которые соединяли огромную страну. Они не были роскошью — они были частью жизни. И сегодня в их новом поколении снова живёт мечта: сделать полёты доступными, надёжными и своими.
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