От обычного до уникального: паспорт Владимира Жириновского стал сенсацией аукциона

На аукционе в Петербурге продали заграничный паспорт Владимира Жириновского за 1,1 миллиона рублей, а стартовая цена была всего 100 тысяч.
Что за паспорт? Это советский паспорт Жириновского, в котором есть его автограф и визы. Документ в хорошем состоянии, с следами использования. Был выдан 19 октября 1992 года и действовал до 19 октября 1997, пишет Петербург 2.
Политик умер 6 апреля 2022 года. При жизни Жириновский был очень яркой личностью, так что этот паспорт — часть истории.
Ранее сообщалось, что на рынке некоторые купюры в 5 евро продаются от тысячи евро, и за ними охотятся коллекционеры и профессиональные дилеры на платформах вроде Numisbids, Delcampe или в аукционных домах. Самые редкие купюры имеют уникальные серийные номера, например, все одинаковые цифры, красивые узоры или значимые даты. Перед продажей лучше всего проверить подлинность у эксперта и выбрать подходящую платформу, учитывая комиссии.
Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона. Общим для всех аукционов принципом является принцип состязательности между потенциальными покупателями. В процессе состязания между покупателями за право приобрести товар выявляется победитель аукциона. Победителем аукциона признаётся лицо, выигравшее аукцион в соответствии с его правилами. В этом случае объект приобретается победителем аукциона.
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