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От обычного до уникального: паспорт Владимира Жириновского стал сенсацией аукциона

1:16
Экономика

На аукционе в Петербурге продали заграничный паспорт Владимира Жириновского за 1,1 миллиона рублей, а стартовая цена была всего 100 тысяч.

Владимир Жириновский
Фото: gov.ru by Государственная Дума, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Жириновский

Что за паспорт? Это советский паспорт Жириновского, в котором есть его автограф и визы. Документ в хорошем состоянии, с следами использования. Был выдан 19 октября 1992 года и действовал до 19 октября 1997, пишет Петербург 2.

Политик умер 6 апреля 2022 года. При жизни Жириновский был очень яркой личностью, так что этот паспорт — часть истории.

Ранее сообщалось, что на рынке некоторые купюры в 5 евро продаются от тысячи евро, и за ними охотятся коллекционеры и профессиональные дилеры на платформах вроде Numisbids, Delcampe или в аукционных домах. Самые редкие купюры имеют уникальные серийные номера, например, все одинаковые цифры, красивые узоры или значимые даты. Перед продажей лучше всего проверить подлинность у эксперта и выбрать подходящую платформу, учитывая комиссии.

 

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона. Общим для всех аукционов принципом является принцип состязательности между потенциальными покупателями. В процессе состязания между покупателями за право приобрести товар выявляется победитель аукциона. Победителем аукциона признаётся лицо, выигравшее аукцион в соответствии с его правилами. В этом случае объект приобретается победителем аукциона.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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