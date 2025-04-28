Золотые монеты как тихая гавань: эксперт объяснил, как защитить свои сбережения от инфляции

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте — апреле интерес россиян к золотым монетам вырос — золото на мировых рынках подорожало.

Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain золотые монеты

Самая популярная монета — "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей. Эксперт из ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что цена такой монеты зависит от веса и стоимости золота и может достигать 70, 80, а иногда и выше 100 тысяч рублей. Например, за 345 тысяч рублей предлагают монету весом 1 тройская унция — это около 31 грамма золота. А весом всего 3,11 грамма стоит примерно 39 тысяч рублей, пишет сайт aif.ru.

Центробанк выпускает разные по размеру и дизайну монеты — от маленьких, которые можно подарить, до огромных и эксклюзивных. На них могут быть разные изображения — от "Георгия Победоносца" до Михаила Лермонтова или Храма Христа Спасителя, но главное — это драгоценный металл, который всегда ценен. Это хорошая страховка от кризисов и инфляции, потому что золото не теряет свою платежеспособность.

Заработать на золотых монетах не получится — их покупают скорее как сбережение или защиту от кризиса. Остапкович уверяет, что если купить монету сейчас, то даже при росте инфляции на 100%, её можно будет продать дороже. В общем, это скорее способ сохранить деньги, чем разбогатеть. А вот заработать на разнице цен, как на бирже, с ними почти нереально — золото уже вышло на верхнее плато, и его цена будет колебаться в пределах одного уровня.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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