Прощайте, банковские комиссии! Госэквайринг берёт бразды правления

В России в этом году планируют запустить госэквайринг — систему для прямых платежей от граждан и организаций прямо в казну, без посредников и комиссий.

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Это значит, что госучреждения, например, школы или вузы, смогут принимать платежи за услуги без того, чтобы банки взимали за транзакции свои проценты.

Если платите через систему быстрых платежей (СБП), то Казначейство станет своего рода банком-эквайером — оно будет напрямую принимать деньги от граждан и перечислять их в казну. Это избавит от необходимости привлекать сторонние банки, и экономия по каждому платежу составит примерно 1,5%, пишут Известия.

Пилотный проект стартует в Москве, в парке Зарядье, а в следующем году его расширят по всей стране. В будущем к системе смогут подключиться сайты госуслуг, МФЦ и другие платформы. А еще, по подсчетам экспертов, благодаря этой системе госучреждения смогут сэкономить около 40-60 миллиардов рублей в год за счет снижения комиссий.

Конечно, банки потеряют часть доходов от эквайринга, часть платежей теперь пойдет напрямую в казну. В целом, эта новация должна упростить и удешевить оплату госуслуг и сделать ее более прозрачной.

Уточнения

Казначейство России — федеральный орган исполнительной власти (федеральная служба), осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета.





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