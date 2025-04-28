Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Басков отказал Ковальчук в фото: не снимаюсь с чужими жёнами!
Да здравствует новый папа: подробности выбора нового папы римского
Переводы под замком и маркировка чипсов: что изменится в жизни россиян с 1 мая
Грибы под запретом: за какие находки в лесу можно угодить за решётку
Пенсия по-новому: как один балл решит судьбу вашей старости
Жужжат, грызут, вредят: как заманить майских жуков в капкан без яда
Мягкая броня на когтях и тяжёлые последствия: что скрывается за милыми антицарапками
Бег за умом: как простая пробежка превращает мозг в суперкомпьютер
Солянка для ленивых гурманов: густая, сытная и очень вкусная

Золотая жила? Инфляция раскручивает маховик цен на загородную недвижимость — будьте осторожны

1:20
Экономика

Рынок загородной недвижимости в России активно растет. Цены на земельные участки увеличились в среднем на 25-30%. В целом, это имущество показывает лучшие показатели роста, чем новостройки и квартиры на вторичке.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

Эксперт Никита Журавлёв в интервью NewsInfo. Ru рассказал, что сезонность и инфляция тут играют важную роль — весной спрос возрастает, из-за роста стоимости стройматериалов цены у застройщиков тоже идут вверх.

Качественного жилья в продаже пока мало, но крупные застройщики начинают предлагать более современные проекты с льготной ипотекой и эскроу-счетами, что тоже стимулирует рост цен. Люди рассматривают покупку земли и загородных домов как перспективное вложение, но к нему нужно подходить очень аккуратно — рынок очень разнороден и требует тщательного анализа.

Не только покупка, но и аренда тоже поднимается — в сезон аренда загородной недвижимости подорожала на 15-20%, а стоимость суточной аренды может достигать и 70 тысяч рублей. Всё это говорит о том, что загородка остается популярной у горожан как сезонное убежище, особенно в теплое время года, и инфляция тут тоже не обошла стороной.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Туризм
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Домашние животные
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить Аудио 
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Домашние животные
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Почему ваша кошка приносит вам мертвых животных? Узнайте секреты древних инстинктов Игорь Буккер Двигатель ПД-8: как российская авиация обретает независимость от протоколов США Дмитрий Плотников Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов Сергей Лебедев
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Басков отказал Ковальчук в фото: не снимаюсь с чужими жёнами!
Да здравствует новый папа: подробности выбора нового папы римского
Переводы под замком и маркировка чипсов: что изменится в жизни россиян с 1 мая
Грибы под запретом: за какие находки в лесу можно угодить за решётку
Пенсия по-новому: как один балл решит судьбу вашей старости
Жужжат, грызут, вредят: как заманить майских жуков в капкан без яда
Мягкая броня на когтях и тяжёлые последствия: что скрывается за милыми антицарапками
Китай перепродал другим странам рекордный объём СПГ
Бег за умом: как простая пробежка превращает мозг в суперкомпьютер
Солянка для ленивых гурманов: густая, сытная и очень вкусная
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.