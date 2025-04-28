Золотая жила? Инфляция раскручивает маховик цен на загородную недвижимость — будьте осторожны

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок загородной недвижимости в России активно растет. Цены на земельные участки увеличились в среднем на 25-30%. В целом, это имущество показывает лучшие показатели роста, чем новостройки и квартиры на вторичке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Загородный дом

Эксперт Никита Журавлёв в интервью NewsInfo. Ru рассказал, что сезонность и инфляция тут играют важную роль — весной спрос возрастает, из-за роста стоимости стройматериалов цены у застройщиков тоже идут вверх.

Качественного жилья в продаже пока мало, но крупные застройщики начинают предлагать более современные проекты с льготной ипотекой и эскроу-счетами, что тоже стимулирует рост цен. Люди рассматривают покупку земли и загородных домов как перспективное вложение, но к нему нужно подходить очень аккуратно — рынок очень разнороден и требует тщательного анализа.

Не только покупка, но и аренда тоже поднимается — в сезон аренда загородной недвижимости подорожала на 15-20%, а стоимость суточной аренды может достигать и 70 тысяч рублей. Всё это говорит о том, что загородка остается популярной у горожан как сезонное убежище, особенно в теплое время года, и инфляция тут тоже не обошла стороной.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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