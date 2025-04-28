Болезнь и бедность: Верховный Суд разъяснил, когда можно не платить алименты

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Серьёзная болезнь, инвалидность или тяжёлое материальное положение могут стать основаниями для полного или частичного освобождения от уплаты алиментов. Такой вывод сделала коллегия по гражданским делам Верховного суда России.

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Основания для освобождения от алиментов

Согласно разъяснениям Верховного Суда, если неуплата алиментов была вызвана болезнью или иными уважительными причинами, лицо, обязанное их выплачивать, может быть полностью или частично освобождено от погашения задолженности, сообщает РИА Новости.

В определении отмечено, что суды обязаны учитывать фактические обстоятельства дела и реальное материальное положение плательщика алиментов, особенно если речь идет о тяжёлой болезни, инвалидности или невозможности трудоустройства.

Прецедент: случай в Саратовской области

Поводом для рассмотрения дела послужила жалоба жителя Саратовской области. После развода мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание дочери в размере одного МРОТ. Однако со временем он получил инвалидность II группы, большую часть времени проводил в стационарах и оказался неспособным к трудовой деятельности.

Его доходы — пенсия по инвалидности и пособие — оказались значительно ниже установленного размера алиментов.

На фоне ухудшения здоровья у мужчины образовалась задолженность более 450 тысяч рублей, которую он не смог погасить. С просьбой об освобождении от уплаты долга он обратился в суд, однако три инстанции ему отказали.

Лишь Верховный Суд встал на сторону истца, признав его бедственное положение уважительной причиной для освобождения от уплаты накопившихся алиментов.

Уточнения

Алиме́нты — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.



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