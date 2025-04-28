Новые выплаты пенсионерам: кто получит до 80 тысяч рублей уже в мае

3:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Повышенные пенсии, доплаты за стаж и праздничные выплаты ветеранам — май станет месяцем дополнительных финансовых поступлений для миллионов россиян. Кто именно и сколько получит?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Плановые повышения: доплаты для шахтёров, авиаторов и долгожителей

В мае сразу несколько категорий пенсионеров смогут рассчитывать на увеличение своих выплат. Это касается бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Пересмотр доплат проводится планово четыре раза в год, и 1 мая — одна из таких дат. Размер надбавок у каждого пенсионера индивидуален и зависит от стажа и условий труда. Для получения доплаты летчикам необходимо иметь не менее 25 лет выслуги для мужчин и 20 лет — для женщин, при увольнении по состоянию здоровья — этот срок сокращается на пять лет. У шахтеров требования аналогичны: добыча угля или строительство шахт в течение не менее 25 лет (для некоторых профессий срок снижен до 20 лет).

Экономист Андрей Лобода подчеркивает, что доплаты особенно важны для жителей новых регионов России, в частности Донбасса, где угольная промышленность исторически играла ключевую роль, пишет "МК".

Прибавка к пенсии для 80-летних и инвалидов

Дополнительное повышение выплат в мае получат россияне, которым исполняется 80 лет или у кого установлена инвалидность I группы. Их пенсия увеличится за счет фиксированной надбавки, которая в 2025 году составляет 8907 рублей 70 копеек.

Как отметил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, поддержка возрастных пенсионеров особенно важна: они чаще нуждаются в медицинской помощи и помощи по хозяйству, а возможностей для дополнительного заработка у них практически нет.

Кроме того, на повышение выплат могут рассчитывать те пенсионеры, которые уволились с работы в апреле 2025 года: им будет произведена индексация, как неработающим пенсионерам.

Единовременные выплаты ко Дню Победы

Особое внимание в мае будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям. В честь 80-летия Победы им полагаются единовременные выплаты в размере 80 тысяч и 55 тысяч рублей.

Так, 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших военнослужащих. 55 тысяч рублей выплатят труженикам тыла и награжденным за самоотверженный труд в годы войны, а также узникам нацистских лагерей.

Выплаты будут начислены автоматически — подавать документы в Социальный фонд не потребуется. Поддержка предусмотрена не только для россиян, но и для ветеранов, проживающих в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и Прибалтике.

Отдельные регионы также установили свои дополнительные выплаты. Так, в Москве около 28,5 тысяч ветеранов получат от города поощрение от 25 до 70 тысяч рублей.

Аналитик Марк Гойхман отмечает, что поддержка распространяется не только на участников боевых действий, но и на тружеников тыла, что делает её более справедливой. По его мнению, такие меры должны стать регулярными, учитывая стремительное сокращение числа ветеранов.

Эксперт Андрей Лобода также считает, что дополнительная помощь особенно важна для этой уязвимой категории граждан, а сами суммы разовых выплат — довольно существенны для пожилых людей.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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