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Как теперь будут считать пенсии: в Госдуме объяснили самые важные правила

1:36
Экономика

Российская пенсионная система проходит через важные преобразования, целью которых является создание достойных условий для граждан на пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, передает RT.

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Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Индивидуальные пенсионные коэффициенты: основа будущей пенсии

Как напомнил депутат, одним из ключевых элементов реформы стала система индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Чем больше таких баллов накапливает человек через страховые взносы своего работодателя, тем выше становится его будущая пенсия.

Чаплин уточнил, что действующая система начисления баллов введена с 2015 года. При этом весь трудовой стаж, накопленный ранее, учитывается на основе данных персонифицированного учёта, который ведется с 2002 года.

Советский стаж и переходный период: как их учитывают

По словам депутата, при расчете пенсий принимаются во внимание и периоды работы в советское время, а также переходный этап. Для их корректного включения используются специальные коэффициенты стажа и заработной платы.

Чаплин также пояснил, что пенсионный капитал формируется, исходя из средней зарплаты по стране в 2001 году и ожидаемого возраста дожития на 2002 год. После этого применяется механизм валоризации — перерасчета капитала в большую сторону за счёт учёта советского стажа.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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