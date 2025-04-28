Пенсия в два раза больше: какие шаги нужно сделать уже сейчас

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне имеют реальную возможность заметно повысить размер своей будущей пенсии. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, передаёт агентство "Прайм".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

Первый путь: отложенный выход на пенсию

По словам эксперта, самый действенный способ увеличить выплаты — это перенести выход на пенсию на более поздний срок. Виноградов отметил, что если выйти на заслуженный отдых на 10 лет позже положенного срока, размер пенсии может увеличиться вдвое.

Он также пояснил, что государство готово ежегодно добавлять к пенсионным накоплениям 36 тысяч рублей в рамках механизма страхования собственных вложений граждан.

Второй путь: программа долгосрочных сбережений

Альтернативой может стать участие в программе долгосрочных сбережений. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, который имеет официальный статус оператора данной программы.

Этот вариант, как подчеркнул Виноградов, дает возможность гражданам самостоятельно формировать дополнительные накопления к будущей пенсии.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

