Иностранные фирмы, работающие на территории Китая, столкнулись с новым вызовом — двойным налогообложением на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и КНР. Как сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков и статистику китайской таможни, теперь бизнес вынужден платить пошлины как при ввозе материалов в Китай, так и при последующем экспорте готовой продукции в США.
Экономист Университета Гонконга Хэйвай Тан объяснил ситуацию, отметив, что предприятия несут затраты дважды: сначала уплачивают пошлины за ввоз сырья в Китай, а затем — за экспорт продукции в Америку. По его словам, такая схема серьёзно снижает прибыльность производства.
Сегодня компании с иностранными инвестициями обеспечивают почти треть общего товарооборота КНР. Крупные игроки вроде Apple и Tesla напрямую зависят от китайских производственных мощностей, в то время как многие другие фирмы закупают здесь сырье для последующего экспорта.
На этом фоне Китай предпринял шаги по смягчению торговой напряжённости, отменив ответные пошлины на некоторые американские полупроводники. Однако эти меры пока не способны компенсировать общий рост затрат для компаний, работающих в стране.
Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.
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