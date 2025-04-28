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Шок для Apple и Tesla: торговая война США и Китая навредит многим компаниям

1:27
Экономика

Иностранные фирмы, работающие на территории Китая, столкнулись с новым вызовом — двойным налогообложением на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и КНР. Как сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков и статистику китайской таможни, теперь бизнес вынужден платить пошлины как при ввозе материалов в Китай, так и при последующем экспорте готовой продукции в США.

США и КНР
Фото: https://twitter.com/USTradeRep/status/1113547417213906944 by U.S. Trade Representative is licensed under Executive Office of the President of the United States
США и КНР

Двойной удар по бизнесу

Экономист Университета Гонконга Хэйвай Тан объяснил ситуацию, отметив, что предприятия несут затраты дважды: сначала уплачивают пошлины за ввоз сырья в Китай, а затем — за экспорт продукции в Америку. По его словам, такая схема серьёзно снижает прибыльность производства.

Зависимость от Китая

Сегодня компании с иностранными инвестициями обеспечивают почти треть общего товарооборота КНР. Крупные игроки вроде Apple и Tesla напрямую зависят от китайских производственных мощностей, в то время как многие другие фирмы закупают здесь сырье для последующего экспорта.

Послабления на полупроводники

На этом фоне Китай предпринял шаги по смягчению торговой напряжённости, отменив ответные пошлины на некоторые американские полупроводники. Однако эти меры пока не способны компенсировать общий рост затрат для компаний, работающих в стране.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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