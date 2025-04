Самое большое судно-автомобилевоз в мире покоряет океан: как BYD Shenzhen изменяет рынок электромобилей

В воскресенье вечером из порта Тайцан в провинции Цзянсу вышло крупнейшее в мире судно-автомобилевоз BYD Shenzhen, предназначенное для транспортировки более 9 тысяч автомобилей.

На его борту находятся свыше 7 тысяч автомобилей на новых источниках энергии, произведенных китайской компанией BYD. Судно отправилось в путь к порту Итажаи в Бразилии, что должно содействовать расширению международного присутствия бренда BYD.

Судно BYD Shenzhen было спроектировано и построено на верфи China Merchants Group. Оно имеет длину 219 метров и ширину 37,7 метра, и способно одновременно перевозить до 9200 автомобилей, что на 100 единиц больше, чем у предыдущего рекордсмена от компании SAIC.

Судно, введенное в эксплуатацию 22 апреля в порту Ичжэн, оснащено современными экологическими технологиями, включая высокоэффективный энергосберегающий двигатель, систему повторной конденсации отработавших газов и специальное покрытие корпуса для снижения сопротивления воды.

Генеральный директор China Merchants Industry отметил, что BYD Shenzhen использует передовую двухтопливную силовую установку и гибридную аккумуляторную систему с вало-генераторами. Судно соответствует строгим международным стандартам по выбросам оксидов азота благодаря энергосберегающим и экологичным технологиям.

Максимальная скорость судна составляет 18,5 узла (около 34 км/ч), что обеспечивает быструю доставку электромобилей и гибридов BYD на мировой рынок. Современная система погрузки предотвращает повреждение автомобилей, а специальные покрытия защищают транспорт от морской коррозии и нарастания обрастания, согласно "Медиапалуба".

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BYD заняла 580-е место. Владельцем компании является китайский миллиардер Ван Чуаньфу.





