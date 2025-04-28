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Газовый шантаж или экономический кризис: что ждёт Словакию после приостановки поставок через Украину

2:02
Экономика

Снижение поставок газа из России в Словакию связано с остановкой транзита через Украину, сообщила пресс-служба словацкого энергооператора SPP.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

В феврале этого года импорт газа из России в Словакию практически прекратился, упав до рекордно низких 141 тысячи евро, что составляет почти 1,8 тысячи раз меньше, чем в январе, согласно данным Евростата.

В SPP отметили, что значительное сокращение поставок газа вызвано длительной приостановкой транзита через Украину, который осуществлялся более 50 лет. Компания продолжает поддерживать транспортировку газа через Украину, считая это самым выгодным решением для своих клиентов. Несмотря на сложности, SPP гарантирует надежные поставки газа для всех своих заказчиков, от крупных промышленных потребителей до домохозяйств.

С 1 января Киев остановил транзит газа по украинской территории, после чего "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ в Словакию через "Турецкий поток". Сообщается, что с апреля объемы поставок значительно увеличились. Контракт SPP с "Газпром экспортом" рассчитан до 2034 года.

Компания SPP также открыла дочернюю компанию на Украине, которая будет заниматься покупкой и транспортировкой газа через украинскую территорию, и надеется возобновить поставки по этому маршруту осенью.

Словацкие власти неизменно подчеркивают желание сохранить возможность транзита газа из Украины на Запад. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что отсутствие транзита приведет к ежегодным убыткам Словакии в районе 500 миллионов евро и потере 1 миллиарда евро из-за повышения цен на газ. Он добавил, что весь Европейский Союз потеряет около 70 миллиардов евро из-за остановки транзита газа через Украину, пишет РИА Новости.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
 

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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