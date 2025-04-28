Как в два счёта можно потерять кредитный лимит: не делайте этого

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россиянам могут снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операции, если они переводят средства с карты на вклады и возвращают их обратно без уплаты процентов.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупки в интернете

Об этом сообщила международный финансовый советник и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Она пояснила, что некоторые клиенты используют кредитные карты для размещения денег на вкладах или счетах, а затем вовремя возвращают средства на карту, тем самым избегая уплаты процентов. Однако для банков такая схема является невыгодной.

Ермилова отметила, что главная цель банка — заработать прибыль, а бесплатное обслуживание клиентов не приносит им дохода. В связи с этим некоторые финансовые учреждения могут снижать лимиты для таких клиентов или блокировать определенные операции.

Если банк снизил лимит или заблокировал расходные операции, эксперт советует рассмотреть возможность получения кредитной карты в другом банке или начала использования других услуг в данном банке, чтобы пробудить его интерес к сотрудничеству, согласно "Прайм".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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