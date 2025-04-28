Уже в мае! Строительные материалы подорожают на 5-20%

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае ожидается рост спроса на строительные материалы, и это обычно приводит к увеличению цен.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info строительство дома

Специалисты прогнозируют подорожание востребованных строительных материалов на 5-10%, особенно в сегментах, связанных с садом и огородом, а также на отделочные материалы для наружного применения. Такой прогноз сделал руководитель строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.

Он отметил, что закупка остатков может стать хорошим способом сэкономить. Даже дизайнеры премиальных объектов используют этот метод, например, для акцентных стен, где требуется небольшой объём камня или керамогранита, можно взять остатки партии со значительной скидкой.

По прогнозам президента СРО Региональной ассоциации оценщиков, профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, рост цен на основные строительные материалы может составить 15-20%. Это связано с инфляционными издержками и повышением стоимости фондирования. Наиболее заметное удорожание ожидается на отделочные материалы европейских производителей из-за валютной нестабильности и логистических расходов, что может привести к увеличению цен на 20-25% с началом сезона.

Кулаков также упомянул, что рост цен на бетон составит около 15% из-за повышения стоимости энергоносителей, а металлопрокат может подорожать на 12-16%. Жёсткие экологические требования к производству также ведут к увеличению стоимости изоляционных материалов, таких как минеральная вата и пенопласт, согласно Life.

Кроме того, популярные металлические материалы, такие как профлист и арматура, продолжат дорожать. Подорожание ожидается и для сотового и монолитного поликарбоната, что подтвердил руководитель производственного подразделения компании "Этиз композит" Михаил Павличенков.

Уточнения

Армату́ра (от лат. armatura — вооружение, снаряжение) — комплект вспомогательных устройств и деталей для обеспечения функционирования машины, оборудования или конструкции.





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