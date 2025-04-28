Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие по Сицилии: как горы и пляжи создают уникальный климатический калейдоскоп
Исследование: интернет может продлить жизнь пожилым людям
Фигура мечты без диет и спортзала: секреты современной косметологии
Номера облезли? Руки прочь от кисточки: маленькая ошибка дороже новой машины
Лига чемпионов: мысли УЕФА об отмене дополнительного времени и новая модель, которую хотят внедрить
Курица без яйца: учёные искусственно вырастили кусок мяса
Ожидайте больше экзопланет: почему суперземли — это не редкость, а правило для Вселенной
Артемий Лебедев рассказал, как ему удалось бросить курить
Фасоль, яйца и кое-что ещё: рецепт салата, который станет хитом любого ужина

Уже в мае! Строительные материалы подорожают на 5-20%

2:02
Экономика

В мае ожидается рост спроса на строительные материалы, и это обычно приводит к увеличению цен.

строительство дома
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
строительство дома

Специалисты прогнозируют подорожание востребованных строительных материалов на 5-10%, особенно в сегментах, связанных с садом и огородом, а также на отделочные материалы для наружного применения. Такой прогноз сделал руководитель строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.

Он отметил, что закупка остатков может стать хорошим способом сэкономить. Даже дизайнеры премиальных объектов используют этот метод, например, для акцентных стен, где требуется небольшой объём камня или керамогранита, можно взять остатки партии со значительной скидкой.

По прогнозам президента СРО Региональной ассоциации оценщиков, профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, рост цен на основные строительные материалы может составить 15-20%. Это связано с инфляционными издержками и повышением стоимости фондирования. Наиболее заметное удорожание ожидается на отделочные материалы европейских производителей из-за валютной нестабильности и логистических расходов, что может привести к увеличению цен на 20-25% с началом сезона.

Кулаков также упомянул, что рост цен на бетон составит около 15% из-за повышения стоимости энергоносителей, а металлопрокат может подорожать на 12-16%. Жёсткие экологические требования к производству также ведут к увеличению стоимости изоляционных материалов, таких как минеральная вата и пенопласт, согласно Life.

Кроме того, популярные металлические материалы, такие как профлист и арматура, продолжат дорожать. Подорожание ожидается и для сотового и монолитного поликарбоната, что подтвердил руководитель производственного подразделения компании "Этиз композит" Михаил Павличенков.

Уточнения

Армату́ра (от лат.  armatura — вооружение, снаряжение) — комплект вспомогательных устройств и деталей для обеспечения функционирования машины, оборудования или конструкции.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сосед в очередной раз всех обошёл: пустые бутылки превратил в броню для огорода
Садоводство, цветоводство
Сосед в очередной раз всех обошёл: пустые бутылки превратил в броню для огорода Аудио 
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Недвижимость
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит? Аудио 
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Путешествие по Сицилии: как горы и пляжи создают уникальный климатический калейдоскоп
Исследование: интернет может продлить жизнь пожилым людям
Фигура мечты без диет и спортзала: секреты современной косметологии
Номера облезли? Руки прочь от кисточки: маленькая ошибка дороже новой машины
Лига чемпионов: мысли УЕФА об отмене дополнительного времени и новая модель, которую хотят внедрить
Курица без яйца: учёные искусственно вырастили кусок мяса
Ожидайте больше экзопланет: почему суперземли — это не редкость, а правило для Вселенной
Артемий Лебедев рассказал, как ему удалось бросить курить
Уже в мае! Строительные материалы подорожают на 5-20%
Фасоль, яйца и кое-что ещё: рецепт салата, который станет хитом любого ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.