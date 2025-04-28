От анализа до KPI: как изменится борьба с нелегальной занятостью

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России разработало план по противодействию нелегальной занятости на 2025-2027 годы.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

В числе мер — анализ неработающего населения и его вовлечение в рынок труда, новые ключевые показатели эффективности (KPI) для губернаторов, а также борьба с подменой трудовых отношений.

Документ был разработан Министерством труда и согласован с заинтересованными ведомствами. Он получил одобрение на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 25 апреля, как сообщается в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

План включает 18 мер на федеральном и региональном уровнях, касающихся сбора новой информации о рынке труда, в частности о неработающих гражданах трудоспособного возраста. Он также направлен на усиление роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и предотвращение нарушений трудового законодательства.

Эффективность борьбы с нелегальной занятостью будет в значительной степени зависеть от действий на региональном уровне. Согласно плану, до 1 июля 2025 года Минтруд проведет оценку потенциального числа нелегально занятых граждан по регионам. На основе этой оценки будет составлен рейтинг регионов по достижению целевых показателей по легализации занятых.

Методика расчета численности нелегально работающих была предложена Минтрудом в 2023 году. На ее основе регионы получили KPI по легализации, хотя конкретные показатели не были обнародованы. Предполагается, что за три года регионы должны будут легализовать 30% теневого сектора.

На 2027-2029 годы регионы получат новые KPI по выявлению нелегальной занятости, и Минтруд должен будет направить их в правительство до 1 ноября 2026 года, согласно РБК.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.



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