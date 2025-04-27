Сочинские рыбаки побили рекорд: камбала и барабулька не заставили себя ждать

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Свыше 700 тонн рыбы выловили рыбаки в Сочи. Они установили новый рекорд.

Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барабуля

Это самый высокий показатель за последние годы, отметил мэр муниципалитета Андрей Прошунин. В Сочи есть 16 рыбопромысловых предприятий.

"Среди добытых видов — катран, камбала, кефаль, скат, ставрида, сарган, барабуля и многие другие", — написал своем Telegram-канале Прошунин.

Он добавил, что с начала 2025 года два местных предприятия уже увеличили объемы вылова аж в четвре раза. При этом рыбаки работают только в разрешенные сроки с соблюдением природоохранных норм.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.



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