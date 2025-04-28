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Импортозамещение по-русски: что задумали аграрии

1:36
Экономика

Директор российского отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков заявил, что Россия может импортозаместить практически все продукты, включая бананы.

Касса самообслуживания
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Касса самообслуживания

Природа, ресурсы и технологические возможности страны позволяют заменить импортные товары отечественными аналогами, но возникают вопросы о рациональности и стоимости такой замены.

Кобяков отметил, что санкции выявили недостаточный уровень самообеспеченности по многим продуктам, особенно по таким культурам, как свекла и картофель, где уровень производства составляет менее 10%. Хотя России удалось заменить импортные семена, ситуация с высокопроизводительными породами в животноводстве не так хороша.

На вопрос о возможности выращивания бананов в России Кобяков упомянул, что такие проекты существовали и в царской России. Он отметил, что вырастить бананы в стране можно, но стоимость таких фруктов будет высокой из-за необходимости строительства дорогих теплиц, покупки импортного посадочного материала и освоения специфичной агротехники.

Также министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков сообщил, что правительство России может включить бананы в перечень сельскохозяйственных культур, что позволит производителям получать государственную поддержку. В регионе уже ведется подготовка к реализации такого проекта, в Невинномысске планируется строительство теплиц на площади 15 гектаров, пишет РГ.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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