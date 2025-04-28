Дефолт стучится в дверь? Украина балансирует

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украине грозит дефолт уже в мае, как сообщает "Телеграф".

Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

Эксперты, опрошенные изданием, пытаются оправдать киевский режим, обвиняя в возникновении долга бывшего президента Петра Порошенко* и называя происходящее грабежом.

Британская газета Financial Times шокировала украинское общество статьей о возможном дефолте Украины, если она не выплатит почти 600 миллионов долларов или не сможет договориться о реструктуризации своего долга. "Телеграф" решил уточнить детали и задать важные вопросы экспертам о характере долга и реальности угрозы дефолта.

Согласно FT, в Вашингтоне состоялась встреча украинских представителей с держателями долга в размере 2,6 миллиарда долларов, на которой не удалось достичь соглашения о реструктуризации. Министерство финансов Украины сообщило, что после провала переговоров будет рассмотрено "все доступные варианты".

Киев может столкнуться с необходимостью решить, объявить ли дефолт по платежу в размере около 600 миллионов долларов, который нужно будет произвести в конце мая и который связан с экономическими показателями 2023 года, если не удастся быстро договориться о реструктуризации.

Финансист Дмитрий Алексеенко пояснил, что речь идет о долге, связанном с ВВП-варрантами, выпущенными во время президентства Порошенко в 2015 году. Тогда министр финансов Наталья Яресько провела реструктуризацию части государственного долга, переведя 20% из прямого долга в государственные деривативы, пишет "Мой юрист".

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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