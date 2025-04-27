Секретный ингредиент успеха: фастфуд гиганты делают ставку на куриное мясо

Крупные сети фастфуда по всему миру делают ставку на куриное мясо.
Согласно заявлению McDonald's, к 5 мая их хрустящие полоски McCrispy Strips станут постоянным пунктом меню во всех ресторанах в США.
Taco Bell тоже не отстает — добавила хрустящие куриные наггетсы в меню в США, и уже тестирует новые блюда, такие как буррито и тако с хрустящей курицей. В целом, 95% инноваций в Taco Bell связаны с курятиной, пишет nypost.
Директор по маркетингу Wendy’s Линдси Радкоски отметила, что тренды, связанные с потреблением куриного мяса, предполагают, что рост продаж в этом сегменте в ближайшем будущем не замедлится. Радкоски также добавила, что сейчас идет активная работа над меню, существенно ориентированным на мясо птицы.
Та́ко — традиционное блюдо мексиканской кухни. Тако состоит из кукурузной или пшеничной тортильи c разнообразной начинкой — говядиной, свининой, курятиной, морепродуктами, чоризо, бобами, овощами, тушёной мякотью мексиканского кактуса.
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