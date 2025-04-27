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Ограничения на переводы без открытия счета вступят в силу в России в мае 2025 года

1:20
Экономика

С 30 мая 2025 года в России начнут действовать новые ограничения на денежные переводы без открытия банковского счета. Согласно новым правилам, при использовании упрощённой идентификации — на основе паспортных данных и ФИО — россияне смогут отправлять за один раз не более 100 тысяч рублей через специальные сервисы переводов.

Карта "Мир"
Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Карта "Мир"

Эти изменения связаны с выполнением требований антиотмывочного законодательства и направлены на приведение национальных норм в соответствие с международными стандартами.

Согласно закону, при отсутствии идентификации физическое лицо сможет перевести сумму не более 15 тысяч рублей. Если сумма перевода превышает этот лимит, потребуется упрощённая идентификация. Для проведения ряда операций по-прежнему будет необходима полная банковская идентификация.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты Госдумы отмечали, что ранее законодательство не устанавливало максимальный порог для таких переводов, что создаёт риски для борьбы с легализацией преступных доходов и вывода капитала за границу.

Новая мера должна усилить контроль над финансовыми операциями и способствовать борьбе с отмыванием денег.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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