Самолёты, которые заставили мир уважать: ТОП-5 советских и российских легенд

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Когда говорят про российскую авиацию, сразу всплывают образы могучих машин, которые умели и догнать, и перегнать.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Су-57

Самолёты, которые шумели в небе так, что мурашки шли по коже. Те, кого боялись и уважали. Вспомним пять знаковых машин, которые сделали имя российской авиации.

1. МиГ-15 — страх американских асов

Маленький, быстрый, как пуля. В Корее американские пилоты впервые поняли: советские реактивные истребители — это серьёзно. Лёгкий, резкий и смертельно опасный на виражах.

2. Су-27 — король воздушного боя

Он мог крутить "кобру Пугачёва", уходить от ракетных атак, громить в учебных боях западные аналоги. И при этом был надёжным, как молоток. Настоящий шедевр ОКБ Сухого.

3. Ту-95 — гудящий гигант

Он летает уже больше полувека, неся стратегическое оружие через океаны. Его винты слышны за десятки километров. А над полярными льдами он чувствует себя, как дома.

4. МиГ-31 — охотник на ракеты

Скоростной монстр, способный в одиночку накрыть целый район неба. Его боятся даже гиперзвуковые цели. Он и сейчас — незаменимый страж российских границ.

5. Су-57 — лицо завтрашнего дня

Стелс, сверхманёвренность, умные системы... Су-57 собрал в себе всё лучшее, что умеет российская школа. Это самолёт, который будет задавать тон на десятилетия вперёд.

Эти самолёты — не просто техника. Это характер. Это вызов всему миру: мы умеем строить машины, которые могут всё. И в мирное, и в непростое время они были символом того, что Россия — это сила в небе.

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