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Россия сокращает импорт пива из Евросоюза четвёртый месяц: кто стал новым лидером

1:48
Экономика

Россия уже четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из Евросоюза.

Пивная тарелка
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пивная тарелка

Согласно данным Евростата, значительное снижение закупок произошло в основном у Германии, благодаря чему Чехия впервые с 2012 года стала главным поставщиком пива из ЕС для российского рынка.

Снижение поставок из Евросоюза началось в ноябре, и в феврале объем импорта сократился на еще 7%, составив 4,6 миллиона евро, что является наименьшим показателем с начала 2016 года.

Экспорт пива из Германии значительно упал: в феврале страна продала пива на сумму 798 тысяч евро, что в 1,8 раза меньше, чем в предыдущем месяце, и представляет собой минимум с января 2011 года. Также литовский экспорт снизился в 2,3 раза — до 463,7 тысячи евро, достигнув самого низкого уровня за восемь лет.

В то же время Чехия удвоила свои поставки в Россию до 1,2 миллиона евро, что сделало ее лидером среди европейских поставщиков пива на российском рынке. Кроме Чехии, экспорт также увеличился у Бельгии до 852 тысяч евро по сравнению с 361,3 тысячи евро месяцем ранее.

Одновременно в России возникла идея запретить импорт чешского пива. В ответ на это в Госдуме высказали мнения по поводу возможного запрета, а эксперты обсудили целесообразность ограничения доступа чешского пива на российский рынок, пишет РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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