Где шашлык вас удивит: самые доступные и дорогие варианты по всей России

2:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самый дешевый шашлык из свинины можно купить в Адыгее за 1,36 тысячи рублей на компанию из восьми человек, тогда как самый дорогой шашлык находится на Камчатке и стоит 2,34 тысячи рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шашлык

По информации Центра стратегических разработок, шашлык из свинины является самым популярным у россиян, а его средняя цена за год увеличилась на 4% — до 1,64 тысячи рублей.

Среди самых доступных видов шашлыка в среднем по стране оказались овощной шашлык из помидоров, который стоит 945 рублей; шашлык из курицы — 1,19 тысячи рублей; шашлык из белой рыбы, такой как карп, — 1,3 тысячи рублей и грибной шашлык — 1,4 тысячи рублей.

Повышенные цены отмечены на шашлык из сосисок или сарделек (1,85 тысячи рублей), говядины (3 тысячи рублей) и баранины (3,5 тысячи рублей). Самый дорогой шашлык из красной рыбы стоит 4,7 тысячи рублей.

Аналитики отметили, что на Юге России и в Северо-Кавказском федеральном округе шашлык является более доступным. Республика Адыгея второй год подряд лидирует по доступности: шашлык из свинины обойдется в 1,36 тысячи рублей, из курицы — 955 рублей, а из баранины — 2,46 тысячи рублей.

На Камчатке самый доступный рыбный шашлык: из белой рыбы он стоит 764 рубля, а из красной — 2,1 тысячи рублей. Вегетарианский шашлык из грибов дешевле всего будет стоить в Белгородской области, Республике Ингушетия (по 1 тысяче рублей) и Чеченской Республике (1,1 тысячи рублей). В то же время, чрезмерные цены на шашлык из помидоров зафиксированы в Еврейской автономной области, а также в республиках Адыгея и Калмыкия, пишет РИА Новости.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.



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