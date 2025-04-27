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Долговая яма: что стоит за резким увеличением задолженности АО ОДК — Пермские моторы

1:49
Экономика

АО "ОДК — Пермские моторы" на этой неделе сообщило об изменениях в размере чистых активов, которые на 31 марта 2025 года составили минус 423 миллиона рублей, в то время как на 31 декабря 2024 года активы находились в положительном значении — 1,412 миллиарда рублей.

Завод
Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод

В течение этого периода кредиторская задолженность компании увеличилась почти на 9% — с 68 миллиардов рублей до 74 миллиардов рублей. Резкий рост задолженности был отмечен в прошлом году, когда она увеличилась на 54% — с 44 миллиардов до 68 миллиардов рублей.

Также за квартал уменьшились денежные средства на счетах АО, сократившись с 9,9 миллиарда рублей до 4,4 миллиарда рублей. Дебиторская задолженность снизилась на 2 миллиарда рублей, составив 37 миллиардов рублей по сравнению с 39 миллиардами.

АО "ОДК — Пермские моторы" занимается производством двигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок. В производственной линейке находятся двигатели семейства ПС-90А, а также серийное изготовление двигателя ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Кроме того, предприятие будет изготавливать газогенератор для двигателя ПД-8, который планируют устанавливать на импортозамещенную версию самолета "Сухой Суперджет". Документы бухгалтерского баланса компании не публикуются с 2018 года, пишет "Ъ".

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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