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Подсолнечное масло и шрот подорожают — как это скажется на рынке

2:11
Экономика

В мае 2025 года пошлина на экспорт подсолнечного масла из России составит 4,5 тысячи рублей за тонну, что превышает апрельский уровень в 4 тысячи 568,7 рубля.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Пошлина на подсолнечный шрот также повысится, составив 943,6 рубля за тонну, в сравнении с 939,5 рубля в предыдущем месяце. Расчет пошлин был представлен Министерством сельского хозяйства.

Индикативные цены, на основе которых были рассчитаны пошлины, составили: для масла — 1 тысяча 090,5 долларов за тонну (по сравнению с 1 тысяча 065,7 долларов месяц назад), для шрота — 211,2 доллара (206,1 доллара).

Россия ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Первоначально пошлины рассчитывались в долларах, но с июля 2022 года начали рассчитываться в рублях. Пошлина на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Для подсолнечного шрота пошлина рассчитывается как разница между индикативной ценой и базовой (15 875 рублей за тонну), умноженная на корректирующий коэффициент (0,7).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тысячи рублей, до 15 875 рублей за тонну, в то время как для масла она осталась на уровне 82 500 рублей. В августе 2024 года действие этих пошлин было продлено на два года, до 1 сентября 2026 года, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Шрот (нем. Schrot, основное значение — «охотничья дробь»; тж. «крупа грубого помола») — концентрированный корм; побочный продукт маслоэкстракционного производства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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