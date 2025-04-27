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Деньги под контролем: новые ограничения по переводам вводятся с 30 мая

Экономика

С 30 мая Россия вводит новые правила по переводам денег.

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Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Теперь при упрощенной идентификации (по паспортным данным и ФИО) нельзя отправлять сразу более 100 тысяч рублей через специальные сервисы переводов. Это ограничение связано с антиотмывочным законодательством.

Без идентификации можно переводить только до 15 тысяч рублей, для больших сумм нужна уже упрощенная или полная идентификация — в зависимости от суммы и типа операции. Полная идентификация обычно требуется в банках для особых операций.

Закончики объясняют, что раньше не было лимита на сумму перевода, а это не очень хорошо для международных стандартов и борьбы с отмыванием денег и выводом незаконных средств из страны. Так что теперь эти меры должны сделать финансы более прозрачными и безопасными, пишет РГ.

Уточнения

Лимит (лат  limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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