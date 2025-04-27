Высокая ключевая ставка как антибиотик: почему Набиуллина требует довести курс до конца

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, сказала, что высокая ключевая ставка как лекарство для экономики, и ее нужно довести до конца, чтобы "вылечить" инфляцию.
На заседании 25 апреля ставка осталась рекордной — 21% годовых — и так держится с 28 октября 2024 года. Это самое долгое в истории удержание такой высокой ставки.
Она подчеркнула, что чтобы снизить инфляцию, нужно долго держать жесткую денежно-кредитную политику. Сейчас рост цен замедлился до 7%, но это все еще много, и нужен продолжительный курс. По ее словам, высокая ставка — это проверенное средство, как антибиотик, который помогает справиться с перегревом экономики и уменьшить инфляцию. Главное — курс нужно довести до конца, чтобы не было рецидива, то есть возвращения старых проблем.
Дмитрий Пьянов из ВТБ сравнил высокую ставку с "экспериментальным антибиотиком". Он предупредил, что если прервать лечение раньше времени, может начаться рецидив, и придется искать новый "более сильный" антибиотик (то есть, новые меры). Следующее заседание — 6 июня, и эксперты уже предполагают, что могут начать снижать ставку, но для этого нужно больше уверенности в инфляции, а она, по словам Набиуллиной, стабилизируется примерно в мае, передает РБК.
Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
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